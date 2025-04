Sébastien Chabal rivela amnesia post-carriera dovuta a commozioni cerebrali

L'ex nazionale francese di rugby, Sébastien Chabal, non ha "più nessun ricordo" delle partite che ha disputato in carriera, probabilmente a causa delle commozioni cerebrali riportate durante gli scontri in campo. E' lo stesso giocatore ad averlo ammesso in un'intervista: "Non ho nessun ricordo, neppure di un solo secondo di una partita di rugby che ho giocato", ha detto Chabal, 47 anni, 62 match con i Bleus, in un'intervista al canale Youtube Legend. "Non mi ricordo di uno solo delle 62 Marsigliesi che ho sentito suonare", ha aggiunto l'ex seconda o terza linea, che ha giocato fra l'altro con le maglie del Bourgoin, del Racing 92 e degli inglesi del Sale.

Chabal sostiene nell'intervista di non aver mai consultato un neurologo: "Per fare cosa? La memoria non tornerà", afferma, aggiungendo di non avere più nessun ricordo neppure della nascita di sua figlia. "Ci sono state parecchi procedimenti in corso da parte di ex giocatori, di associazioni, perché in carriera abbiamo incassato un po' di 'botte sul casco'", continua Chabal, uno dei personaggi più mediatici nel mondo della palla ovale.