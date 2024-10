Secondo in Gp Thailandia, Ogura vince il mondiale Moto2

Il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro) si è laureato campione del mondo di classe Moto2 al termine del Gp della Tailandia, terz'ultima prova stagionale. Partito dalla pole position, Ogura ha terminato al secondo posto una gara interrotta per la pioggia con due giri di anticipo e vinta dal suo rivale per il titolo, lo spagnolo Aron Canet (Kalex), che però non può più raggiungerlo in classifica. Il 23enne nipponico alla sua quarta stagione in Moto2 e prossimo a passare in MotoGp, in questa annata ha ottenuto otto podi, comprese tre vittorie. Inoltre, Ogura porta per la prima volta la piccola casa italiana Boscoscuro in testa alla classifica piloti, dopo undici anni di dominio dei tedeschi Kalex. Ogura nel 2025 debutterà in MotoGp in sella ad una Aprilia del team Trackhouse, in coppia con lo spagnolo Raul Fernandez.