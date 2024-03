Sei anni fa moriva Astori, l'omaggio 'Davide sempre con noi'

''Davide sempre con noi''. La Fiorentina ha voluto ricordare così Davide Astori a sei anni di distanza dalla prematura scomparsa avvenuto il 4 marzo 2018 a Udine, dove l'allora capitano viola si trovava in ritiro con la propria squadra per una partita di campionato contro i friulani. Astori fu trovato privo di vita nella sua camera d'albergo, tradito dal cuore a soli 31 anni. Una tragedia che ha colpito tutto il mondo dello sport, non solo quello del calcio. Oggi, come negli anni passati, in tanti attraverso messaggi e fotografie via social, hanno voluto il difensore che ha vestito anche la maglia della Nazionale. Fra questi Cristiano Biraghi, attuale capitano della Fiorentina, e suo compagno di squadra, così come Borja Valero, German Pezzella, quindi Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ("Davide sempre con noi" ha scritto lo juventino postando anche l'immagine di Astori), Leonardo Bonucci (''Ciao amico mio'' il post dell'ex centrale bianconero con una foto che lo ritrae insieme a Davide a Coverciano), Luca Antonelli, Romano Pericone, Lorenzo Venuti. Messaggi sui propri canali anche da tutti i club in cui ha militato il difensore: oltre alla Fiorentina, il Cagliari che come la società viola ha tolto in suo onore la maglia numero 13, poi il Milan (''Scomparso ma non dimenticato, il suo ricordo vivrà per sempre'' ha scritto il club rossonero in cui Davide ha militato nella Primavera), la Roma e la Cremonese. Lo hanno ricordato e commemorato la Lega di Serie A (''Per sempre nei nostri cuori'') e il sindaco di Firenze Dario Nardella che sui propri account social ha diffuso un video che ritrae il grande murales dedicato al capitano viola, realizzato nel 2021 in via Canova a Firenze, con il messaggio ''Per sempre con noi". Familiari e amici hanno fondato un'associazione che porta il suo nome con lo scopo di diffondere e valorizzare la storia dello sport e del calcio e i principi etici e morali: le prossime iniziative saranno sabato quando nel salone del Coni si terrà un convegno e domenica prossima quando, in occasione di Fiorentina-Roma verrà promossa allo stadio Franchi una raccolta fondi da devolvere alla popolazione di Campi Bisenzio colpita lo scorso autunno dall'alluvione.