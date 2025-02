Sei Nazioni: Quesada avverte l'Italia, Galles avversario temibile a Roma

"Non abbiamo mai pensato, neppure per un minuto, di essere noi i favoriti per la sfida di sabato con il Galles, e non dobbiamo pensare al passato, a quel 21-24 per noi dell'anno scorso: oggi loro sono una squadra diversa, e hanno avuto anche un giorno in più rispetto a noi per prepararsi". Il ct dell'Italia del rugby, Gonzalo Quesada, avvisa i suoi, e soprattutto non vuol sentire parlare di pronostico che pende dalla parte dell'Italia per il match di sabato a Roma che vale per il secondo turno del Sei Nazioni.

"Io non c'ero - ricorda Quesada - ma due anni fa l'Italia pensava di vincere dopo esserci riuscita l'anno prima a Cardiff, invece arrivò una sconfitta (17-29 ndr) che fu anche una lezione. Dobbiamo tenerlo presente, così come va sottolineato che la settimana scorsa il Galles ha affrontato il match contro la Francia, che oggi è su un altro livello, più come test di preparazione alla sfida contro di noi che per vincere a Parigi. Così poi se ne sono andati una settimana a Nizza per allenarsi in vista di sabato. Ho notato anche un loro diverso modo di attaccare, con tanti spostamenti, gioco al piede e pressione".

"E poi come si fa a non prendere sul serio una squadra - conclude il ct - che ha nelle sue file gente come Faletau, Liam Williams, Jac Morgan e Josh Adams?".