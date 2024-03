Sei Nazioni: Quesada 'Italia, questo è solo l'inizio'

"La vittoria sulla Scozia? Il merito più grande è dei giocatori e di tutto lo staff. Questo gruppo sta facendo un lavoro straordinario. E' solo l'inizio, io non ho trasformato niente". Così Gonzalo Quesada, ct dell'Italrugby, nella conferenza stampa dopo la grande vittoria degli azzurri sulla Scozia nella quarta giornata del Sei Nazioni 2024. "Sono fiero di aver provato a convincere i giocatori che la strada che immaginavo fosse la migliore per loro - continua il tecnico azzurro -. La Scozia arrivava a questo match ancora con la possibilità di vincere il torneo: non era facile rimontarli sul 14-3 per loro. Oggi la mia felicità è stata aver visto piangere tutti i giocatori e lo staff a fine partita". L'Italrugby può crescere ulteriormente, e Quesada ci tiene a ribadirlo: "Dobbiamo approfittare di questo momento e provare a fare ancora meglio. Tutti danno più del massimo in allenamento, noi dello staff tecnico dobbiamo mettere solo il focus a questo lavoro".