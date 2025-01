Sergio Conceicao: "Serve un cambiamento di mentalità dopo la sconfitta con la Juventus"

"Sono preoccupato, serve un esame di coscienza da parte di tutti: io sono il primo responsabile, ma bisogna guardarsi allo specchio e capire cosa fare": così Sergio Conceicao dopo la sconfitta del Milan contro la Juventus. "Siamo entrati bene in partita e abbiamo creato tre o quattro occasioni, poi nel secondo è tornato il Milan che conoscete - continua il tecnico rossonero - ed è inutile parlare di aspetti tecnico, tattici o fisici: devo cambiare la mentalità dei giocatori, è una missione possibile ma serve un cambiamento dentro allo spogliatoio e in tutto l'ambiente".

Dall'altra parte, invece, Thiago Motta è decisamente soddisfatto: "Siamo stati superiori al Milan per 95 minuti: la vittoria è meritata, sono tre punti importanti contro un grande avversario e un allenatore come tanta esperienza" dice il tecnico della Juventus. "Mi è piaciuto tanto l'ambiente, era positivo e i tifosi ci hanno spinto a combattere per tutta la gara - spiega in conferenza stampa sull'aria che si respirava allo Stadium con quasi 41mila spettatori - e questi ragazzi se lo meritano: a volte commettiamo errori, ma bisogna anche capire i momenti e adesso dobbiamo utilizzare al meglio questo entusiasmo".

Durante il primo tempo, però, si è fermato Yildiz: "Ha sentito un fastidio all'adduttore, non volevo rischiarlo e lo valuteremo - le ultime sulle condizioni del turco - ma speriamo che non sia nulla di grave. Vlahovic sta molto bene, ci auguriamo che Conceicao possa tornare per la prossima".