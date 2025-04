Sergio Conceicao: Vittoria Cruciale del Milan a Venezia, Ma Non Perfetta

"Dovevamo chiuderla prima, abbiamo avuto tante opportunità in contropiede e invece l'abbiamo tenuta aperta fino all'ultimo istante. Non è stata la gara perfetta, ma la vittoria è stata importante". Lo ha detto Sergio Conceicao, in conferenza stampa, dopo la vittoria del Milan a Venezia. "Era una partita pericolosa dopo quella vittoria fantastica contro l'Inter - ha aggiunto -: a Venezia, non è stato facile per nessuno, anche per l'ambiente, l'arrivo in barca, la suggestione di questa gara, il pubblico così caloroso". "Con il nuovo sistema di gioco abbiamo sbagliato solo il primo tempo con l'Atalanta - ha concluso -: adesso dobbiamo concentrarci sulle ultime 4 gare e sulla finale con il Bologna che sta facendo un campionato fantastico. Il mio futuro? Adesso è importante solo vincere con il Milan".