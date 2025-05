Sergio Mattarella assisterà alla finale femminile degli Internazionali d'Italia

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, domani sarà presente agli Internazionali d'Italia per assistere alla finale femminile tra Jasmine Paolini e Coco Gauff. Lo ha annunciato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi. La gara è in programma sul Centrale.

"Agli Internazionali cose mai viste", ha detto Binaghi, in collegamento dal Foro Italico con 'Storie Italiane-Rai1'. "Arrivano notizie straordinarie. L'ultima stamattina, bellissima: il presidente Mattarella sarà alla finale femminile".

Il presidente della Fitp ha ricordato che il tennis italiano "aveva invitato agli Internazionali il Presidente della Repubblica durante l'ultima visita al Quirinale, quando eravamo andati per festeggiare la Davis e la King Cup. 'Presidente', avevamo detto, 'venga perché può essere l'anno buono' - ha aggiunto Binaghi - Ci sono tennisti e tenniste italiane che giocano per riportare la vittoria in Italia dopo 50 anni".