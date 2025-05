Sergio Mattarella visita il Cpo Giulio Onesti: un messaggio di pace attraverso lo sport

Il Presidente della Repubblica è venuto per la prima volta al Cpo visitando "anche la nuova realtà del palazzetto" e assistendo "a una meravigliosa esibizione del taekwondo, una disciplina capace di riunire Corea del Sud e Corea del Nord in una prova storica durante le Olimpiadi invernali del 2018 a Pyongchang. Non dico che gli altri non ci provano ma sicuramente lo sport, da sempre, cerca di dare un contributo fattivo per risolvere i gravi problemi che ci sono sul pianeta, è un messaggio di pace". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della visita del capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti", raccontando l'emozione di "poter coinvolgere il Presidente della Repubblica in questo luogo che trasuda storia. Questo meraviglioso sogno che ebbe Giulio Onesti all'inizio degli anni '50, che è diventato prima luogo di preparazione olimpica per l'edizione di Roma 1960 e poi la casa delle attività delle federazioni che non hanno un impianto dedicato. È l'eccellenza, si respira anche molta competenza, al passo con la tecnologia e con le esigenze", conclude Malagò.