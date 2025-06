Serie A 2026: calendario ufficiale e date Coppa Italia 2024/2025

Il prossimo campionato di calcio di Serie A prenderà il via domenica 24 agosto e si concluderà domenica 24 maggio 2026, con un calendario che prevede due turni infrasettimanali, il 29 ottobre e il 6 gennaio 2026, e quattro soste per le nazionali: domenica 7 settembre, domenica 12 ottobre, domenica 16 novembre e domenica 29 marzo 2026. Lo ha ufficializzato la Lega serie A.

Quanto alla Coppa Italia 2024/2025, la finale è stata fissata per il 13 maggio 2026. Il turno preliminare si terrà domenica 10 agosto e i trentaduesimi domenica 17. I sedicesimi sono stati fissati per il 24 settembre.

Gli ottavi si svolgeranno a dicembre, il 3 e il 17, i quarti a febbraio 2026, il 4 e l'11, mentre le semifinali di andata sono in calendario per il 4 marzo e quelle di ritorno per il 22 aprile.