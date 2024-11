Serie A: anticipi e posticipi, derby di Roma torna in notturna

Dopo quasi otto anni il derby di Roma torna in notturna. La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime due giornate del 2025 (19/a e 20/a): Roma-Lazio di domenica 5 gennaio è fissato alle 20.45, mentre la stracittadina di Torino sabato 11 gennaio alle 18. - 19/A GIORNATA Venezia-Empoli (sabato 4 gennaio ore 15, DAZN) Fiorentina-Napoli (sabato 4 gennaio ore 18, DAZN) Verona-Udinese (sabato 4 gennaio, 20.45, DAZN/SKY) Monza-Cagliari (domenica 5 gennaio, 12.30, DAZN) Lecce-Genoa (domenica 5 gennaio, 15, DAZN) Torino-Parma (domenica 5 gennaio, 18, DAZN) Roma-Lazio (domenica 5 gennaio, 20.45, DAZN) Como-Milan (martedì 14 gennaio, 18.30, DAZN/SKY posticipata per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita) Atalanta-Juventus (martedì 14 gennaio, 20.45, DAZN/SKY, posticipata per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita) Inter-Bologna (mercoledì 15 gennaio, 20.45, DAZN, posticipata per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita). - 20/A GIORNATA Lazio-Como (venerdì 10 gennaio, 20.45, DAZN) Empoli-Lecce (sabato 11 gennaio, 15, DAZN) Udinese-Atalanta (sabato 11 gennaio, 15, DAZN) Torino-Juventus (sabato 11 gennaio, 18, DAZN) Milan-Cagliari (sabato 11 gennaio, 20.45, DAZN/SKY) Venezia-Inter (domenica 12 gennaio, 15, DAZN) Bologna-Roma (domenica 12 gennaio, 18, DAZN/SKY) Napoli-Verona (domenica 12 gennaio, 20.45, DAZN) Monza-Fiorentina (lunedì 13 gennaio, 20.45, DAZN/SKY).