Serie A: ascolti tv record su Dazn per la terza giornata

La terza giornata del campionato di Serie A 2025/26 ha raggiunto quasi 6 milioni di spettatori (5.903.560) su Dazn, il miglior risultato di sempre, fa sapere la per una giornata iniziale di campionato da quando, nella stagione 2022/23, Auditel ha introdotto il sistema di rilevazione Total Audience per misurare gli ascolti del massimo campionato di calcio sulla piattaforma.

Il dato segna una crescita del 50% rispetto alla scorsa stagione (3.949.414 spettatori nella terza giornata 2024/25) e supera nettamente anche i numeri delle annate precedenti: 4.735.311 nel 2023/24 e 5.774.515 nel 2022/23, quando due big match (Juventus-Roma e Lazio-Inter) erano stati trasmessi entrambi in esclusiva da Dazn. Determinante il calendario che ha visto disputarsi già alla terza giornata il derby d'Italia contribuendo a questo record.

"Siamo molto soddisfatti di questa partenza di campionato in termini di audience su Dazn, che è in continua crescita - le parole del ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi -. La terza giornata segna un record storico. Un traguardo che non si vedeva dalla stagione 22/23 quando si disputarono due big match in esclusiva, e di valore ancora maggiore se si considerano gli sforzi messi in campo per agevolare le sette squadre impegnate nelle coppe europee, che hanno un impatto sull'audience delle partite".