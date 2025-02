Serie A: Atalanta-Cagliari 0-0

Atalanta e Cagliari hanno pareggiato 0-0 in un anticipo della 25/a giornata di serie A. Dopo l'amara sconfitta di Bruges in Champions League, la squadra di Gasperini non è riuscita ad avere la meglio sui sardi ben organizzati in difesa e anche coraggiosi e resta a distanza da Napoli e Inter, che devono ancora giocare e hanno quindi la possibilità di allungare, pur affrontando la prima la Lazio e la seconda la Juve.