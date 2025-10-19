Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Serie A: Atalanta-Lazio 0-0

Bergamaschi ancora imbattuti ma al terzo pari di fila

di Redazione Sport
19 ottobre 2025
Bergamaschi ancora imbattuti ma al terzo pari di fila

Bergamaschi ancora imbattuti ma al terzo pari di fila

XWhatsAppPrint

A Bergamo, finisce 0-0 tra Atalanta e Lazio, finora il quarto pareggio senza reti della settima giornata di campionato. E' anche il terzo pari di fila per gli atalantini, che dopo un primo tempo equilibrato provano in tutti i modi nel secondo a battere Provedel, senza mai trovare il varco giusto. La squadra di Juric, ancora imbattuta, ha ora 11 punti in classifica, mentre la Lazio sale a otto.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su