Serie A: Atalanta-Lazio 0-0

A Bergamo, finisce 0-0 tra Atalanta e Lazio, finora il quarto pareggio senza reti della settima giornata di campionato. E' anche il terzo pari di fila per gli atalantini, che dopo un primo tempo equilibrato provano in tutti i modi nel secondo a battere Provedel, senza mai trovare il varco giusto. La squadra di Juric, ancora imbattuta, ha ora 11 punti in classifica, mentre la Lazio sale a otto.