Serie A: Atalanta-Pisa 1-1

Non basta il ritorno al gol in serie A di Gianluca Scamacca dopo 455 giorni, all'Atalanta, né almeno sette palle gol nitide nel secondo tempo di cui una finita sulla traversa, per battere il neopromosso Pisa. Sotto per un'autogol di Hien, i bergamaschi di Juric hanno rischiato di prendere il secondo gol nel finale di un primo tempo giocato in modo prevedibile e sotto ritmo, di fronte alla solida formazione di Gilardino capace di ripartenze ficcanti ma anche di abbassarsi davanti alla difesa di fronte all'assalto atalantino. Così alla fine è 1-1.