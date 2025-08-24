Serie A: Cagliari-Fiorentina 1-1

Segna Mandragora, risponde Luperto nel recupero: due gol di testa e 1-1 tra Cagliari e Fiorentina alla prima di campionato. Viola confusionari nel primo tempo, meglio nella ripresa. La squadra di Pioli aveva il successo in pugno, ma se l'è visto sfumare proprio all'ultimo assalto di un Cagliari che forse non meritava la sconfitta. Il pari del cuore, ma la Fiorentina dovrá ragionare molto su quello che è successo. Qualche rimpianto: Kean, dopo l'1 a 0 di Mandragora, non l'ha chiusa. Bomber viola non ancora al meglio, è evidente. E Pisacane ha potuto festeggiare l'esordio in panchina in A con un punto.