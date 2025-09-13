Serie A: Cagliari-Parma 2-0

Il Cagliari ha battuto il Parma 2-0 (1-0) nella partita che ha aperto la terza giornata di Serie A dopo la sosta per le nazionali. E' la prima vittoria per i rossoblù in campionato dopo il pari con la Fiorentina e il ko col Napoli, propiziata dalle reti di Mina nel primo tempo e di Felici nella ripresa. Quattro punti in classifica per i sardi, gli emiliani restano a uno.