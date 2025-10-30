Serie A: Cagliari-Sassuolo 1-2

Il Sassuolo ha sconfitto 2-1 (0-0) il Cagliari alla Unipol Domus, tornando al successo dopo due giornate. Per i neroverdi sono andati in gol Laurentiè e Pinamonti, tra il 9' e il 20' della ripresa, mentre la rete dei rossoblù è stata realizzata da Esposito al 28'. Dopo nove turno di campionato, il Sassuolo ha 13 punti. I sardi, che non vincono da metà settembre, sono a quota 9.