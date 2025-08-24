Serie A: Como-Lazio 2-0

Il Como di Cesc Fabregas parte con il piede giusto nel nuovo campionato di Serie A. Al Sinigaglia i lariani battono la Lazio per 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Tasos Douvikas e Nico Paz, quest'ultimo autore di un 'capolavoro' su punizione. I primi tre punti della stagione maturati in riva al lago contro la Lazio regalano ai lariani l'inizio perfetto dopo un mercato da assoluti protagonisti. Chi dovrà invece trovare la propria dimensione facendo affidamento sull'ossatura della passata stagione è Maurizio Sarri che, dopo un'estate senza volti nuovi, comincia il campionato con un pesante stop. Gli ospiti oggi sono stati praticamente inesistenti.