Serie A: Como-Milan 1-2

Al Sinigaglia il recupero della 19^ giornata (gara rinviata per l'impegno del Milan in Supercoppa). La sblocca nella ripresa il nuovo acquisto Diao (60'), la ribaltano Theo Herandez (71) e Leao (76'). Nel primo tempo grande chance per il Milan sul piede di Reijnders, mentre Strefezza spreca per il Como. Giallo pesante per Morata: era diffidato, salterà la Juve. Pulisic ko per un problema muscolare.