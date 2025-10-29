Acquista il giornale
Serie A: Como-Verona 3-1

Decidono i gol di Douvikas, Posch e Vojvoda

di Redazione Sport
29 ottobre 2025
Como-Verona 3-1 (1-1)

Como (4-2-3-1): Butez, Posch (33' st Kempf), Ramon, Diego Carlos, Valle, Caqueret (44' st Smolcic), Da Cunha, Kuhn (33' st Vojvoda), Paz, Diao (9' st Rodriguez), Douvikas (44' st Morata). (22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 18 Moreno, 77 Van Der Brempt, 20 Baturina, 23 Perrone, 42 Addai, 99 Cerri). All.: Fabregas.

Verona (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini (23' st Bradaric), Belghali, Serdar (23' st Niasse), Gagliardini (30' st Sarr) Bernede, Frese (42' st Mosquera) Giovane, Orban. (34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 70 Cham, 4 Santiago, 21 Harroui, 72 Ajayi). All.: Zanetti.

Reti: nel pt 9' Douvikas, 25' Serdar; nel st 17' Posch, 47' Vojvoda.

Recupero: 3' e 5'.

Angoli: 3 a 1 per il Verona.

Ammoniti: Gagliardini, Belghali, Nico Paz, Nellson, Orban per gioco falloso.

