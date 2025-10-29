Serie A: Como-Verona 3-1
Decidono i gol di Douvikas, Posch e Vojvoda
Como-Verona 3-1 (1-1)
Como (4-2-3-1): Butez, Posch (33' st Kempf), Ramon, Diego Carlos, Valle, Caqueret (44' st Smolcic), Da Cunha, Kuhn (33' st Vojvoda), Paz, Diao (9' st Rodriguez), Douvikas (44' st Morata). (22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 18 Moreno, 77 Van Der Brempt, 20 Baturina, 23 Perrone, 42 Addai, 99 Cerri). All.: Fabregas.
Verona (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini (23' st Bradaric), Belghali, Serdar (23' st Niasse), Gagliardini (30' st Sarr) Bernede, Frese (42' st Mosquera) Giovane, Orban. (34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 70 Cham, 4 Santiago, 21 Harroui, 72 Ajayi). All.: Zanetti.
Reti: nel pt 9' Douvikas, 25' Serdar; nel st 17' Posch, 47' Vojvoda.
Recupero: 3' e 5'.
Angoli: 3 a 1 per il Verona.
Ammoniti: Gagliardini, Belghali, Nico Paz, Nellson, Orban per gioco falloso.
