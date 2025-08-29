Acquista il giornale
Serie A: Cremonese-Sassuolo 3-2

Decide nei minuti di recupero rigore di De Luca

di Redazione Sport
29 agosto 2025
Cremonese-Sassuolo 3-2 (2-0). Cremonese (3-5-2): Audero, Terracciano, Bianchetti, Baschirotto, Zerbin (36' Floriani Mussolini), Collocolo, Bondo (21' st Grassi), Vandeputte (29'st Payero), Pezzella, Vazquez (29'st Okereke), Sanabria (36'st De Luca). (16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 17 Sernicola, 23 Ceccherini, 48 Lordipanidze, 55 Folino). All.: Nicola.

Sassuolo (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (1'st Candè), Vranckx (23'st Lipari), Matic (36'st Iannoni), Boloca (1'st Volpato), Berardi, Pinamonti, Laurienté (23'st Fadera). (12 Statalino, 13 Turati, 16 Zacchi, 8 Ghion, 15 Pieragnolo, 17 Paz, 19 Romagna, 24 Moro, 77 Pierini). All.: Grosso.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Reti: nel pt 37' Terracciano, 39' Vazquez, nel st 18' Pinamonti, 28' (rig.) Berardi, 47'st (rig.) De Luca.

Angoli: 5-4 per la Cremonese.

Recupero: 1' e 5'.

Ammoniti: per gioco falloso Sanabria, Doig, Grassi, Iannoni.

Spettatori: 10.311.

