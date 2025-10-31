Serie A, due squalificati per un turno
Sono Viti della Fiorentina e Obert del Cagliari
Dopo il turno infrasettimanale della Serie A il giudice sportivo ha squalifica per una giornata Mattia Viti (Fiorentina), espulso per doppia ammonizione "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Un turno salterà anche Adam Obert (Cagliari), già diffidato ed ammonito nella partita con il Sassuolo.
Il Genoa dovrà pagare una ammenda di 10.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 40' del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di gioco, che costringevano l'arbitro a interrompere la gara per circa tre minuti".
