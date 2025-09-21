Serie A: Fiorentina-Como 1-2

Il Como vince 2-1 al Franchi, superando in rimonta la Fiorentina, andata in vantaggio già al 6' con Mandragora ma ripresa poi da Kempf al 20' et e Addai in pieno recupero. I viola hanno spinto di più nei primi 45 minuti, lasciando però in seguito troppo spazio ai lariani nei secondi e subendo così la seconda sconfitta consecutiva. In classifica, il Como sale a sette punti, la viola resta a due dopo quattro partite.