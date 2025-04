Serie A: Fiorentina-Parma e Verona-Genoa finiscono a reti inviolate

Niente reti nelle due partite delle 15 di domenica per la 32/a giornata di Serie A. La Fiorentina è stata bloccata sullo 0-0 in casa dal Parma mentre Verona e Genoa si sono divisi la posta al Bentegodi. E' il secondo pareggio consecutivo dei viola, reduci peraltro dall'impegno di Conference League in Slovenia, che salgono a 53 punti affiancando la Roma, che gioca stasera. I parmensi salgono a +4 dalla zona retrocessione, mentre Genoa e Verona navigano in acque molto più tranquille.