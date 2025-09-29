Acquista il giornale
Serie A: Genoa-Lazio 0-3

Sarri ritrova la vittoria, rossoblù in fondo alla classifica

di Redazione Sport
29 settembre 2025
La Lazio ha sconfitto 3-0 il Genoa a Marassi nell'ultimo incontro della quinta giornata di serie A. Un ritorno al successo per i biancocelesti, favorito dalle reti nel primo tempo di Cancellieri e Castellanos. Nella ripresa, la rete di Zaccagni ha spento ogni velleità di rimonta dei rossoblù, ultimi in classifica con Pisa e Lecce a due punti. Gli uomini di Sarri, reduci dalle sconfitte con Sassuolo e Roma, salgono a quota sei.

