Serie A: il Bologna vince 2-0 a Cagliari, 0-0 tra Genoa e Parma

Il Bologna vince 2-0 a Cagliari mentre il Parma pareggia 0-0 a Genova nelle due gare delle 15 della settima giornata di serie A. In Sardegna, i rossoblù emiliani si sono imposti con una rete per tempo, di Holm ed Orsolini e salgono a 13 punti nella zona nobile della classifica. Niente reti a Genova, dove la squadra di casa ha sbagliato un rigore in pieno recupero e resta in fondo alla classifica.