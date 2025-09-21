Serie A: Inter-Sassuolo 2-1

L'Inter torna alla vittoria in campionato dopo due sconfitte consecutive, battendo 2-1 il Sassuolo a San Siro. I nerazzurri vanno in vantaggio con Dimarco dopo 14 minuti e portano vari pericoli, specie con le conclusioni di Thuram ed Esposito, alla porta dei neroverdi, che però non si limitano a subire e pungono con Laurentiè e Berardi. Nella ripresa, dominio territoriale della squadra di Chivu, Muric fa buona guardia ma al 36' il 2-0 arriva con Carlos Augusto. Sembra finita, però Cheddira al 39' batte Martinez e per il pubblico di San Siro c'è da soffrire ancora per qualche minuto.