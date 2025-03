La Juventus torna alla vittoria nella gara d'esordio in panchina per Tudor e batte 1-0 il Genoa allo Stadium. E' stata decisiva la bella rete di Yildiz al 25' del primo tempo per restare nella scia del Bologna, che è quarto in classifica con un punto di vantaggio sui bianconeri. Il Genoa, che era imbattuto nelle ultime tre partite, resta 12/o con 35 punti.