Serie A: Juventus-Inter 4-3

La Juventus batte l'Inter 4-3 nel match clou della terza giornata di campionato. I bianconeri sono andati in vantaggio al 14' con Kelly, Calhanoglu che ha pareggiato alla mezz'ora con un gran tiro da fuori. Lo ha imitato Yildiz al 38', per il 2-1 all'intervallo, ma al 20' un'altra prodezza di Calhanoglu ha rimesso tutto in equilibrio. Altre due reti sono state realizzate dai Thuram, Marcus e Khephren, ma nel recupero è arrivata la rete decisiva di Adzic.