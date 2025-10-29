Serie A: Juventus-Udinese 3-1
Per bianconeri decidono Vlahovic, Gatti e Yildiz
Juventus-Udinese 3-1 (1-1)
Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic (44' st Rugani), Yildiz, Openda (32' st David), Vlahovic (44' st Koopmeiners) (1 Perin, 45 Mangiapoco, 7 Conceicao, 11 Zhegrova, 17 Adzic, 21 Miretti, 25 Joao Mario, 44 Pedro Felipe). All. Brambilla
Udinese (3-5-2): Okoye, Goglichidze, Kabasele, Solet, Ehizibue (29' st Zanoli), Piotrowski (13' st Lovric), Karlstrom, Atta (29' st Miller), Kamara, Zaniolo (13' st Bayo), Davis (38' pt Buksa) (90 Sava, 93 Padelli, 6 Zarraga, 7 Gueye, 13 Bertola, 16 Palma, 32 Ekkelenkamp, 33 Zemura, 77 Modesto). All. Runjaic.
Arbitro: Di Bello.
Reti: nel pt 5' rig. Vlahovic, 46' Zaniolo, nel st 22' Gatti, 51' rig. Yildiz.
Angoli: 8-4 per la Juventus.
Recupero: 3' e 5'.
Ammoniti: Goglichidze, Lovric, Miller per gioco falloso, Piotrowski per proteste, Di Gregorio per perdita di tempo.
Spettatori: 40.080 (incasso non comunicato).
