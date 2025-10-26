Serie A: la Roma batte il Sassuolo e va in vetta col Napoli

La Roma batte 1-0 il Sassuolo a Reggio Emilia e affianca il Napoli in testa alla classifica. A decidere il match è una rete nel primo tempo di Dybala, da poco sollecitato dal tecnico Gasperini a essere più incisivo.

Nell'altro match delle 15, il Verona e il Cagliari pareggiano 2-2, con le reti di Gagliardini e Orban per i veneti e quelle di Idrissi e Felici per la rimonta rossoblù nel finale.