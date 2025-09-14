Serie A: l'Atalanta travolge il Lecce, l'Udinese vince a Pisa

L'Atalanta si prende la prima vittoria in campionato, travolgendo in casa 4-1 il Lecce nella terza giornata di Serie A, mentre l'Udinese dopo il successo a San Siro sull'Inter si ripete a Pisa. La squadra di Ivan Juric è andata in vantaggio con Scalvini, poi l'ha allargato nella ripresa con De Ketelaere, Zalewski e ancora De Ketelaere. Nel finale, pugliesi in gol con N'Dri. All'Udinese è bastata una rete di Iker Bravo per portasi a quota sette in classifica, resistendo fino all'ultimo ai tentativi di rimonta dei toscani.