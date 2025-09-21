Serie A: l'Atalanta vince 3-0 a Torino, 0-0 in Cremonese-Parma
Doppietta di Krstovic ai granata, Zapata si fa parare un rigore
L'Atalanta si rifà dopo la sconfitta in Champions League col Paris Saint Germain e batte 3-0 i granata a Torino. Nell'altra partita delle 15 della quarta giornata di Serie A Cremonese e Parma pareggiano 0-0.
I nerazzurri segnano tutte le reti nel primo tempo, due con Nikola Krstovic, prima e dopo quella di Sulemana. Nella ripresa, Zapata si fa parare un rigore da Carnesecchi, mentre nel finale c'è l'esordio in campionato di Lookman dopo la ribellione per la mancata cessione.
A Cremona, niente gol e poche emozioni, coi padroni di casa che sono raggiunti in classifica dall'Atalanta, a quota otto. Il Torino resta fermo a quattro punti, gli emiliani salgono a due.
