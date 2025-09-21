Acquista il giornale
Serie A: l'Atalanta vince 3-0 a Torino, 0-0 in Cremonese-Parma

Doppietta di Krstovic ai granata, Zapata si fa parare un rigore

di Redazione Sport
21 settembre 2025
L'Atalanta si rifà dopo la sconfitta in Champions League col Paris Saint Germain e batte 3-0 i granata a Torino. Nell'altra partita delle 15 della quarta giornata di Serie A Cremonese e Parma pareggiano 0-0.

I nerazzurri segnano tutte le reti nel primo tempo, due con Nikola Krstovic, prima e dopo quella di Sulemana. Nella ripresa, Zapata si fa parare un rigore da Carnesecchi, mentre nel finale c'è l'esordio in campionato di Lookman dopo la ribellione per la mancata cessione.

A Cremona, niente gol e poche emozioni, coi padroni di casa che sono raggiunti in classifica dall'Atalanta, a quota otto. Il Torino resta fermo a quattro punti, gli emiliani salgono a due.

