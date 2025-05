Serie A: Lazio-Juventus e Atalanta-Roma decidono la corsa Champions

Tre giornate al termine della Serie A ed è tutto ancora in gioco a partire dalla lotta per il quarto posto con quattro squadre racchiuse in un punto. Due di queste, Lazio e Juventus, si affrontano all'Olimpico in un match che potrebbe indirizzare la stagione di entrambe. Gli esperti Sisal ritengono i padroni di casa favoriti a 2,45 rispetto al pareggio o a un blitz dei ragazzi di Tudor entrambi offerti a 3,10.

Il secondo big match di giornata è il Monday Night tra Atalanta e Roma. La terza della classe contro la squadra più in forma del campionato ma gli esperti Sisal vedono la Dea nettamente favorita a 2,00 contro il 3,75 dei giallorossi mentre si scende a 3,25 per il pareggio. Forbice ampia perché, da quando Gasperini siede in panchina, l'Atalanta ha perso, in campionato, solo in 3 occasioni su 17 confronti con la Roma.

L'Inter, a 1,57, vola a Torino contro i granata, vincenti a 6,50, per provare a restare in scia del Napoli capolista. Gli azzurri, tre punti a 1,28, ospitano invece il Genoa, blitz che pagherebbe 12 volte la posta, in un Maradona che sogna lo scudetto.

La Fiorentina, a 2,40, prova a dimenticare la delusione della Conference in laguna contro un Venezia, offerto a 3,10, alla ricerca di punti salvezza.