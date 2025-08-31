Serie A: Lazio-Verona 4-0
Apre Guendouzi, chiude Dia
Lazio-Verona 4-0
Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic (40' st Hysaj), Gila, Provstgaard, Nuno Tavares (21' st Pellegrini), Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru (33' st Belahyane), Cancellieri, Castellanos (33' st Dia), Zaccagni (21' st Pedro). (35 Mandas, 55 Furlanetto, 29 Lazzari, 32 Cataldi, 26 Basic, 14 Noslin). All. Sarri
Hellas Verona (3-5-2): Montipò, Nunez, Nelsson, Ebosse (1' st Frese), Cham (1' st Bella Kotchap), Serdar, Bernede (25' st Belghali), Harroui (1' st Elmusrati), Bradaric; Giovane, Sarr (33' st Mosquera). (34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 19 Slotsager, 20 Kastanos, 36 Niasse, 72 Ajayi, 90 Vermesan). All. Zanetti
Arbitro: Crezzini di Siena
Reti: nel pt 3' Guendouzi, 10 ' Zaccagni, 41' Castellanos; nel st 37' Dia.
Angoli: 8 a 1 per la Lazio
Recupero: 1 'e 2'
Ammoniti: nessuno
Spettatori: circa 40mila
