Serie A: Milan-Napoli 2-1
Decisivi i gol di Saelemaekers e Pulisic
Milan-Napoli 2-1 nel posticipo di domenica sera della quinta giornata di Serie A. Nel primo tempo il Milan trova la rete dopo nemmeno 3' grazie a una bell'azione di Pulisic che serve a Saelemaekers un pallone facile facile da mettere in porta. Il Napoli reagisce e nel miglior momento della squadra di Conte i rossoneri raddoppiano con Pulisic. Nella ripresa break del Napoli che guadagna un rigore con Di Lorenzo (rosso a Estupinan) e accorcia con De Bruyne.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su