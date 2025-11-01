Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Serie A: Napoli-Como 0-0

Milinkovic-Savic para rigore a Morata

di Redazione Sport
1 novembre 2025
Napoli-Como 0-0 in una partita della decima giornata della Serie A. Match particolarmente intenso al Maradona. Fabregas perde dopo 8' Kempf per infortunio ma ci prova con Caqueret. Napoli mai pericoloso, poi Morata si guadagna e calcia un rigore ma Milinkovic-Savic para ancora. Al 37' out anche Gilmour per infortunio: entra Elmas. Nella ripresa il Napoli ci prova fino alla fine ma la partita finisce a reti inviolate.

