Serie A: Napoli-Genoa 2-1

Il Napoli ha battuto 2-1 in rimonta il Genoa, tenendo il passo della Roma con cui divide la vetta della classifica dopo sei giornate di campionato, a 15 punti. Al Maradona, i rossoblù liguri sono andati in vantaggio al 34' con Ekhator, gol di tacco su assist di Norton-Cuffy. Nella ripresa, gli azzurri di Conte hanno alzato il ritmo pareggiando con Anguissa al 12' e piazzando il sorpasso al 30' con Hojlund dopo un batti e ribatti in area.