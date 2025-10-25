Serie A: Parma e Como pareggiano, l'Udinese batte il Lecce

Pareggio reti tra Parma e Como al Tardini, in uno degli incontri odierni delle 15 per l'ottava giornata di Serie A, mentre l'Udinese torna alla vittoria battendo 3-2 in casa il Lecce. I bianconeri prendono un doppio vantaggio nel primo tempo, con Karlstrom e Davis, dimezzato al 14' st da Berisha, poi nel finale arrivano la terza rete di casa con Buksa e la seconda ospite con Ndri.