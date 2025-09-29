Acquista il giornale
Serie A: Parma-Torino 2-1

di Redazione Sport
29 settembre 2025
Il Parma ha battuto il Torino 2-1 (1-0) in uno dei posticipi della quinta giornata di Serie A. E' la prima vittoria in campionato per i gialloblù di Cuenca, firmata da una doppietta di Pellegrino, in gol su rigore nel primo tempo e di testa (col caschetto protettivo inaugurato con lo Spezia) nella ripresa dopo il momentaneo pareggio di Ngonge. Con i tre punti, il Parma si porta a quota 5, uno in più del Toro che ha perso per la terza volta da inizio stagione.

