Serie A: Sassuolo-Genoa 1-2

Il Genoa batte 2-1 il Sassuolo a Reggio Emilia nel posticipo della 10/a giornata di Serie A, primo impegno dei rossoblù dopo l'uscita di scena di Patrick Vieira. I liguri sono andati in vantaggio, al 18' pt con Malinovskyi. A inizio ripresa, Berardi ha rimesso il risultato in equilibrio, ma nel recupero la squadra guidata stasera da Mimmo Criscito sono tornati avanti col norvegese Ostigard, conquistando il primo successo stagionale. Il Genoa sale a quota 6 in classifica, lasciando l'ultimo posto, il Sassuolo resta con 13 punti.