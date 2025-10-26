Acquista il giornale
Serie A: Torino-Genoa 2-1

Successo in rimonta dei granata, rossoblù ultimi classifica

di Redazione Sport
26 ottobre 2025
Il Torino-Genoa batte per 2-1 il Genoa nel match delle 12.30 della ottava giornata di serie A. Un successo ottenuto in rimonta dopo la rete al 7' del primo tempo di Thorsby e concretizzatosi nella ripresa per l'autorete di Sabelli al 18' e il gol di Maripan al 45'. Nel recupero, due parate di Paleari hanno negato il pareggio ai rossoblù, che restano ultimi in classifica con soli 3 punti.

