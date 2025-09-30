Serie A: tre turni di stop a Rodriguez del Como, due a Fabregas

Tre giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, al giocatore del Como Jesus Rodriguez, espulso nel match contro la Cremonese "per aver colpito con violenza ad una gamba un calciatore avversario, col pallone lontano", e due al suo allenatore, Cesc Fabregas, espulso a sua volta "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro e avergli rivolto un'espressione irriguardosa dopo la notifica del provvedimento di espulsione".

Una giornata di stop dopo l'espulsione dovranno osservare Marten De Roon dell'Atalanta (rosso per doppia ammonizione) e Josue Estupinian del Milan, per "intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".

Quanto alle società, sono stati inflitti cinquemila euro di ammenda al Verona "per avere suoi sostenitori intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria" e per lancio di oggetti in campo. Stessa multa dovrà pagare la Roma, "per avere suoi sostenitori lanciato nel recinto di gioco cinque petardi". Lanci di oggetti vari da parte dei tifosi sono costati ammende di importo inferiore a Cagliari e Pisa (quattromila euro), Fiorentina e Lecce (tremila), Inter (duemila).