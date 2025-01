Serie A: Udinese-Roma 1-2

La Roma torna alla vittoria in trasferta battendo 2-1 in rimonta l'Udinese. I giallorossi hanno creato varie occasioni nel primo tempo, subendo però la rete di Lucca al 38', confermata dal vara dopo un lungo controllo. Nella ripresa, la Roma ha raddrizzato la gara con Pellegrini e Dovbyk, che hanno trasformato i rigori concessi il primo per un fallo di mano di Kabasele e il secondo per l'atterramento di El Shaarawy da parte del portiere Sava.