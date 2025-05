Serie A: ultima giornata decisiva per scudetto, Europa e salvezza

Si giocherà tra venerdì 23 e domenica 25 maggio l'ultima giornata della Serie A. Tantissimi verdetti ancora da scrivere tra cui scudetto, quarto posto e piazzamenti europei e salvezza.

Si comincia venerdì con Napoli-Cagliari e Como-Inter, entrambe alle 20.45, per capire se l'ultima giornata assegnerà il titolo di campione d'Italia o servirà uno spareggio.

Sabato alle 18:00 il Bologna festeggerà la conquista della Coppa Italia davanti al proprio pubblico ospitando il Genoa, mentre il Monza saluterà la Serie A a San Siro contro il Milan.

Domenica, infine, alle 20.45 le sei partite rimanenti, decisive per lotta ad un posto in Europa e salvezza. Occhi puntati sulla Juventus di scena a Venezia in una sfida importantissima per entrambe. La Roma farà visita al Torino, mentre la Lazio ospiterà il Lecce, con la Fiorentina decisa a giocarsi le ultime chances a Udine. Delicatissima la sfida tra Empoli e Hellas Verona, mentre il Parma se la vedrà con l'Atalanta a Bergamo.