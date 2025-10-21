Serie A: un turno di squalifica a Ndiaye del Parma
Ammende di seimila euro per l'Inter e la Roma
Un solo squalificato in Serie A dopo le gare della settima giornata. Si tratta - secondo le decisioni del giudice sportivo - di Abdoulaye Ndiaye del Parma espulso per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario nel match contro il Genoa.
Ammende di seimila euro per Inter e Roma: al club nerazzurro "per avere suoi sostenitori lanciato tre bottigliette di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno". La sanzione al club giallorosso si deve al lancio "dei suoi sostenitori di un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria".
Continua a leggere tutte le notizie di sport su