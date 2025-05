Serie A Unipol 2024-25: media spettatori stabile nonostante gare in campo neutro

La Serie A Unipol chiude la regular season 2024-25 registrando una media nel girone di ritorno di 3.964 spettatori a partita che pareggia l'affluenza registrata nell'andata nonostante le tre gare disputate in campo neutro (due della Scafati Basket e una della Pallacanestro Trieste) che hanno di conseguenza registrato dati inferiori rispetto alla media delle partite casalinghe di questi due club.

"Il dato relativo all'affluenza nel girone di ritorno - afferma il Presidente della Lega Basket Umberto Gandini - è la conferma di come i club abbiano saputo costruire negli anni un prodotto sempre più appassionante e competitivo, pur nella cronica difficoltà determinata in alcuni casi da palazzetti non all'altezza dello spettacolo offerto sul campo. Il dato sulla percentuale di occupazione in questo senso è molto più significativo e indica come già oggi avremmo bisogno di impianti più capienti".