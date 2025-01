Serie A Unipol: aumento del riempimento impianti e stabilità degli spettatori nel 2024-25

Si confermano stabili i dati di pubblico della Serie A Unipol che chiude il girone di andata 2024-25 con quasi 4 mila spettatori di media (3.964 spettatori a partita), ma ad aumentare è la percentuale di riempimento degli impianti che passa dal 73% della scorsa stagione al 75.8% della attuale, con 7 società sopra l'80%.

"Il dato del girone di andata - commenta il presidente della Lega Basket Serie A, Umberto Gandini - in linea con quello quello scorso campionato, evidenzia l'importante gradimento del pubblico nei confronti dello spettacolo della nostra serie A e premia il lavoro dei nostri club che stanno lavorando duramente per riportare e mantenere nel tempo il pubblico nei palasport". Per Gandini e' "importante soprattutto il dato relativo al riempimento che ribadisce la necessità di una politica di adeguamento della impiantistica che sostenga i club e le istituzioni locali in progetti che permettano di accogliere nei palazzetti un numero sempre maggiore di persone, creando al contempo le condizioni per migliorare la loro esperienza".

Nel dettaglio, e' ancora l'EA7 Emporio Armani Milano a guidare la classifica per affluenza con 8.530 spettatori di media, seguita dalla neopromossa Trieste con 5.668 spettatori a partita e dalla Virtus Bologna (5.445). La Trapani Shark conduce la classifica della percentuale di riempimento della capienza con il 97.1%. Alle sue spalle la Dolomiti Energia Trentino (96.8%) e l'Umana Reyer Venezia (94.8%). Supera il 90% di riempimento anche una quarta squadra, la Germani Brescia (90.6%).

Gli incassi della Serie A Unipol nel girone di andata raggiungono quota 7.051.312€, per una media di 58.761 euro a incontro. Guida la classifica l'EA7 Emporio Armani Milano superando il milione di euro (1.017.126 euro, 127.141 di media). Seguono la Trapani Shark con 777.068 euro e la Pallacanestro Trieste con 712.580.

Infine, sono tutte di Milano le cinque gare con maggior affluenza: la prima è EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna con 10.869 spettatori.