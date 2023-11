Serie A: Verona e Lecce pareggiano 2-2

Quattro gol ed un pareggio per 2-2 tra Verona e Lecce che, per quanto riguarda la classifica, è più utile ai salentini che ai veneti. Sono i pugliesi a passare in vantaggio con Oudin al 30' ma al 41' Ngonge consente ai padroni di casa di chiudere il primo tempo sul pari. Nella ripresa è ancora il Lecce a passare in vantaggio con Gonzales al '69. La reazione del Verona è veemente e viene bloccata soltanto da una serie di interventi strepitosi del portiere ospite Falcone. Al 77' arriva il pareggio di Djuric. Le squadra continuano a cercare la vittoria con i veneti vicini al gol. I salentini passano con Piccoli ma la rete viene annullata per fuori-gioco. In classifica il Lecce raggiunge il Sassuolo a 15 punti; mentre il Verona è penultimo con 9 punti.